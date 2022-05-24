В России Шойгу заявил о снижении темпов "спецоперации"

В России Шойгу заявил о снижении темпов "спецоперации"

В России министр обороны Шойгу заявил, что РФ якобы замедляет темпы "специальной операции".

Делают они это для того, чтобы "избежать жертв среди мирного населения и предоставить возможность людям эвакуироваться".

Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на заявление Шойгу.

По его словам, для выхода жителей из окруженных населенных пунктов "объявляют режим тишины и создают гумкоридоры".

Отметим, что глава минобороны РФ вновь солгал членам ОДКБ, что военные преступники РФ якобы не наносят удары по гражданским объектам с мирными жителями. Не обошел он и типичные пропагандистские лозунги о "высокоточном оружии".

Отдельно он добавил, что так называемую "специальную операцию РФ продолжит до тех пор, пока не выполнит все задания".

Напомню, что в России матерям срочников из крейсера "Москва" предлагают признать сыновей "умершими в результате крушения".

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