В России заочно арестовали главу Одесской ОВА Марченко

Ранее Максим Марченко был командиром батальона "Айдар".

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего командира украинского батальона "Айдар" Максима Марченко, возглавляющего сейчас Одесскую областную военную администрацию.

Об этом пишет "Интерфакс".

Его обвиняют якобы в применении "запрещенных средств и методов войны".

"В отношении Марченко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ", — сообщили агентству в суде.

Впоследствии Максим Марченко отреагировал на такую информацию, разместив пост в своем Telegram-канале.

Напомним, Шойгу предложил причислить полководца Суворова к лику святых.

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