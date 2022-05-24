В Росії заочно заарештували очільника Одеської ОВА Марченка

Раніше Максим Марченко був командиром батальйону "Айдар".

Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього командира українського батальйону "Айдар" Максима Марченка, який зараз очолює Одеську обласну військову адміністрацію.

Про це пише "Інтерфакс".

Його звинувачують нібито у застосуванні "заборонених засобів та методів ведення війни".

"Щодо Марченка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції на територію РФ", - повідомили агентству в суді.

Згодом Максим Марченко відреагував на таку інформацію, розмістивши пост у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Шойгу запропонував зарахувати полководця Суворова до лику святих.

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