"Задоволених нема": у Кремлі обирають наступника Путіна — ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація, що російські еліти незадоволені діями Путіна — як "партія війни", так і "партія миру".

У Кремлі діями Путіна незадоволена як так звана "партія війни", так і ті, хто хоче миру. Російська еліта нібито вже шукає диктаторові наступника.

Про це пише "Медуза" з посиланням на власні джерела.

У виданні зазначають, що за три місяці війни загальний настрій російських еліт встиг повністю змінитись кілька разів. На початку березня більшість кремлівських чиновників були в жаху через те, як запроваджені санкції позначаться на їхньому житті. У квітні розпочався "патріотичний підйом".

Задоволених нема

Наразі у Кремлі знову налаштовані песимістично і не бачать реалістичного сценарію, як закінчити бойові дії в Україні та зберегти свій рейтинг усередині РФ.

"Задоволених Путіним, напевно, майже немає. Бізнес та багато членів уряду незадоволені тим, що президент розпочав війну, не подумавши про масштаби санкцій — з такими санкціями жити нормально не можна.

"Яструбів" не влаштовують темпи "спецоперації". Вони думають, що можна діяти рішучіше", — каже джерело видання, близьке до Кремля.

"Яструби" хочуть посилити агресію проти України — оголосити широку мобілізацію резервістів та захопити Київ. Але оголосити мобілізацію Кремль не наважується, адже соцопитування свідчать, що росіяни негативно налаштовані щодо неї.

"Партія миру" — в особі найбільших бізнесменів та більшості "цивільних" чиновників — також незадоволена діями Путіна, оскільки не бачить з його боку реальних кроків щодо досягнення миру з Україною.

"Проблеми [у Росії через війну] вже видно, а в середині літа вони просто посипляться з різних боків: транспорт, медицина, навіть сільське господарство. Ніхто про такий масштаб просто не думав", — зазначає співрозмовник видання, близький до уряду РФ .

Джерела видання стверджують, що зараз у владі дедалі частіше обговорюється тема майбутнього після Путіна.

Наступники Путіна

Серед потенційних наступників Путіна розглядають мера Москви Сергія Собяніна, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та першого заступника голови АП РФ Сергія Кирієнка — нового "куратора" по Донбасу.

Бунту не буде

Та все ж таки російські еліти не готові прямо зараз повалити Путіна і чекають, що в "недалекій перспективі" він відмовиться від влади через стан здоров'я.

Раніше керівник української розвідки розповів, хто в Росії може здійснити держпереворот і як усунуть Путіна.

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