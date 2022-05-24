"Довольных нет": в Кремле выбирают преемника Путина — СМИ

В СМИ появилась информация, что российские элиты недовольны действиями Путина — как "партия войны", так и "партия мира".

В Кремле действиями Путина недовольна как так называемая "партия войны", так и те, кто хочет мира. Российские элити якобы уже ищут диктатору преемника.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на собственные источники.

В издании отмечают, что за три месяца войны общий настрой российских элит успел полностью поменяться несколько раз. В начале марта большинство кремлевских чиновников были в ужасе из-за того, как введенные санкции скажутся на их жизни. В апреле начался "патриотический подъем".

Довольных нет

Сейчас в Кремле снова настроены пессимистически и не видят реалистичного сценария, как закончить боевые действия в Украине и сохранить свой рейтинг внутри РФ.

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"Довольных Путиным, наверно, почти нет. Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций — с такими санкциями жить нормально нельзя.

"Ястребов" не устраивают темпы "спецоперации". Они думают, что можно действовать решительнее", — говорит источник издания, близкий к Кремлю.

"Ястребы" хотят усилить агрессию против Украины — объявить широкую мобилизацию резервистов и захватить Киев. Но объявить мобилизацию Кремль не решается, ведь соцопросы свидетельствуют, что россияне негативно к ней настроены.

"Партия мира" — в лице крупнейших бизнесменов и большинства "гражданских" чиновников — также недовольна действиями Путина, так как не видит с его стороны реальных шагов по достижению мира с Украиной.

"Проблемы [в России из-за войны] уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал", — отмечает собеседник издания, близкий к правительству РФ.

Источники издания утверждают, что сейчас во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".

Преемники Путина

Среди потенциальных преемника Путина рассматривают мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и первого заместителя главы АП РФ Сергея Кириенко — нового "куратора" по Донбассу.

Бунта не будет

Но все же российские элиты не готовы прямо сейчас свергнуть Путина и ждут, что в "обозримой перспективе" он откажеться от власти из-за состояния здоровья.

Ранее руководитель украинской разведки рассказал, кто в России может совершить госпереворот и как устранят Путина.

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