"Не гонимся за сроками": секретарь Совбеза РФ высказался о целях Путина в войне против Украины

"Не гонимся за сроками": секретарь Совбеза РФ высказался о целях Путина в войне против Украины

Секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев прокомментировал полномасштабную войну, которую кремлевский диктатор Владимир Путин начал на украинских территориях.

Секретарь Совбеза РФ заявил, что Россия не ограничивает себя сроками в войне против Украины. По его словам, страна-агрессор ставит перед собой задачу полностью "искоренить нацизм" в Украине, который якобы сейчас поддерживают Англия и США.

Об этом Патрушев сказал в интервью газете "Аргументы и факты". Он также отметил, что все цели, поставленные президентом России, будут выполнены.

"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно или искоренить на 100%, или он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более безобразной форме. Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне", - сказал Патрушев.

Приспешник Путина лицемерно утверждает, что "судьбу Украины будет определять проживающий на ее территории народ", а РФ якобы "никогда не распоряжалась судьбами суверенных государств".

Патрушев добавил, что "Россия имеет право требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов в Украине и преступного киевского режима".

"Это Россия имеет право требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов в Украине, и преступного киевского режима. "ДНР" и "ЛНР" должны требовать от них возмещения всего материального ущерба за 8 лет агрессии. И сам украинский народ заслуживает репарации от основных зачинщиков конфликта, то есть США и Англии, заставляющих украинцев бороться, поддерживают неонацистов, снабжают их оружием, направляют своих военных советников и наемников", - сказал он.

Напомним, во вторник, 24 мая, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ якобы замедляет темпы "специальной операции". Делают они это якобы для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предоставить возможность людям эвакуироваться.

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