"Маємо спільні програми": у Білорусі зізналися про постачання зброї до Росії

"Маємо спільні програми": у Білорусі зізналися про постачання зброї до Росії

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко зізнався в тому, що білоруська зброя є затребуваною "для потреб Росії". Держави мають спільні програми, над якими сьогодні інтенсивно працюють.

За словами голови уряду, Білорусь має труднощі з експортом продукції через санкції Заходу.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

"Дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використали західні комплектувальні. А ось ВПК Білорусі – не перший рік під санкціями", – сказав Головченко.

Тож, додав він, Білорусь зайнялась імпортозаміщенням, а також зміцненням зв’язків з російськими виробниками.

"І, звичайно, зброя зараз дуже затребувана не тільки для внутрішніх потреб Республіки, а й для Російської Федерації. Ми маємо спільні програми", ­– поінформував білоруський прем’єр.

Нагадаємо, збройні сили Білорусі терміново закуповують 20 тис. жетонів. Їх можна використовувати для упізнання вбитих.

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