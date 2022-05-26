В МВД рассказали, ждать ли повторного вторжения России с севера

В МВД рассказали, ждать ли повторного вторжения России с севера

Украина укрепляет свою северную границу, но наступления врага по этому направлению пока не ожидают.

Пока вдоль границ с Белорусью накопления ударных группировок врага не наблюдается.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.

Мы совместно с подразделениями ВСУ укрепляем оборону вокруг наших границ. Мы ужесточили режим службы в приграничных областях, выставляются дополнительные наряды. Мы готовы к отпору любых попыток со стороны России", — отметил замминистра.

По его словам, на границе украинские защитники чаще сталкиваются с артиллерийскими или минометными обстрелами врага. В некоторых случаях речь идет о попытках проникновения ДРГ с российской стороны.

"Они обычно получают решительный отпор и с большими потерями отступают", — заверил Енин.

Замглавы МВД сообщил, что в настоящее время вдоль границ с Белорусью накопления ударных группировок врага не наблюдается.

"Враг совершает беспокоящий огонь не давая нам отвлечь определенные резервы на более горячие направления", — подытожил он.

Ранее советник руководителя ОП Алексей Арестович рассказал, что РФ успешно сформировала резервы и снова возникла угроза нового наступления оккупантов на север — Сумщину, Черниговщину и Киев. Арестович не исключает, что в этот раз россиянам поможет белорусская армия.

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