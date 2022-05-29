Президент Сербии договорился с Путиным о выгодной цене на газ

Президент Сербии договорился с Путиным о выгодной цене на газ

Сербский президент сообщил о договоренностях после переговоров с главой Кремля.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с Владимиром Путиным о новом соглашении на поставку российского газа в течение трех лет.

Сербия будет получать российский газ по выгодной цене.

Об этом пишет телерадиокомпания РТС.

"Я сейчас не могу озвучить цену на газ, все детали будут согласованы с "Газпромом", – сказал Вучич журналистам.

Он также добавил, что обсудил с Путиным и расширение возможностей хранения газа на территории Сербии.

"Если мы все осознаем, у нас будет безопасная зима, что касается газа", – сказал Вучич.

После разговора с Путиным президент Сербии направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы завтра обсудить новые объемы газа.

Напомним, президент Сербии заявил, что не поддержит введение санкций против РФ.

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