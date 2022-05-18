Сербия поможет Украине отсроить города, которые разрушила Россия

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна примет участие в восстановлении городов Украины после войны.

Президент Сербии Александр Вучич встретился с новым послом Украины Владимиром Толкачем и принял у него верительные грамоты. На встрече с послом Вучич также проинформировал его о позициях правительства Сербии и Совета национальной безопасности по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает телерадиокомпания RTS.

Он подчеркнул, что Сербия стремится уважать принципы территориальной целостности и суверенитета государств как один из основных принципов международного права, содержащийся в уставе Организации Объединенных Наций, и что в этом смысле она уважает территориальную целостность Украины. Кроме того, он подчеркнул, что Сербия привержена мирному урегулированию споров и поддерживает все усилия, направленные на переговоры.

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"Вучич заявил, что Сербия будет участвовать в восстановлении городов в Украине. Он подчеркнул, что Сербия и Украина имеют возможности развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес, и подчеркнул необходимость продолжения работы над укреплением экономических отношений, как только ситуация позволит", – говорится в сообщении.

Лидер Сербии также поблагодарил Украину за уважение к территориальной целостности его страны. Он отметил, что Сербия предоставила лучшие условия для беженцев из Украины, а также все права на проживание и разрешение на работу согласно правилам Европейского Союза.

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