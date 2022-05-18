Сербія допоможе Україні відбудувати міста, які зруйнувала Росія

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна братиме участь у відбудові міст України після війни.

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з новим послом України Володимиром Толкачем і прийняв у нього вірчі грамоти. На зустрічі з послом Вучич також поінформував його про позиції уряду Сербії та Ради національної безпеки щодо війни в України.

Про це повідомляє телерадіокомпанія RTS.

Вучич підкреслив, що Сербія прагне поважати принципи територіальної цілісності та суверенітету держав як один із основних принципів міжнародного права, що міститься в статуті Організації Об’єднаних Націй, і що в цьому сенсі вона поважає територіальну цілісність України. Крім того, він наголосив, що Сербія віддана мирному врегулюванню суперечок і підтримує всі зусилля, спрямовані на переговори.

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"Вучич заявив, що Сербія братиме участь у відбудові міст в Україні. Він наголосив, що Сербія та Україна мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес, і наголосив на необхідності продовження роботи над зміцненням економічних відносин, як тільки ситуація дозволить", - йдеться у повідомленні.

Лідер Сербії також подякував Україні за повагу до територіальної цілісності його країни. Він зазначив, що Сербія надала найкращі умови для біженців з України, а також усі права на проживання та дозвіл на роботу, згідно з правилами Європейського Союзу.

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