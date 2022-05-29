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Шмигаль розповів про три етапи відновлення України та джерела його фінансування

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Шмигаль розповів про три етапи відновлення України та джерела його фінансування

Фото: t.me/Denys_Smyhal/2631 / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Післявоєнне відновлення України відбуватиметься у три етапи. Кошти будуть залучатися як з держбюджету України, так і від західних партнерів, гуманітарних та благодійних організацій. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, оцінку від збитків росіян Україна встановлює разом з міжнародними організаціями та Світовим банком, який має досвід. 

Про це повідомив очільник українського уряду у коментарі BBC News.

"Ми дуже чітко розуміємо, як відновлювати нашу державу. Наше розуміння збігається з підходами та рекомендаціями, які дають нам партнери", - запевнили в уряді.

Зокрема, йдеться про такі три етапи відновлення:

  1. Перший етап - відновлення інфраструктури, яка вціліла. Це ремонт дахів, приміщень, встановлення вікон. На цей етап з бюджету вже виділено 1,5 млрд гривень. Ця сума дозволяє зробити миттєве відновлення там, де це можливо.
  2. Друга стадія - відновлення мереж водопостачання, водовідведення, газопосстачання, зведення понтонних міст, встановити тимчасові споруди, відремонтувати дороги. На цей етап кошти будуть виділятися з держбюджету України та залученість фінансів від міжнародних партнерів, гуманітарних та благодійних організацій. 
  3. Третя стадія — це велике відновлення країни за параметрами і стандартами ЄС. Він є найбільш затратним етапом. 

Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури повідомили, що Україна разом з міжнародними партнерами зможе відбудувати всю зруйновану інфраструктуру за два роки. 

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