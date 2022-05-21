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Герой України: Зеленський посмертно нагородив військового льотчика

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Герой України: Зеленський посмертно нагородив військового льотчика

Фото: Офіс Президента України

Воїна нагородили за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв військовому льотчику Сергію Пархоменку звання Герой України. 

Про це йдеться у відповідному указі глава української держави, - повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook. 

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Пархоменку Сергію Ігоровичу – капітану (посмертно) - йдеться у повідомленні. 

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