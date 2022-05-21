21 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

21 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

21 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

21 травня 2022 року – субота. 87-й день війни Росії проти України. 141-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

21 травня - День Європи в Україні. Ця політична подія припадає щорічно на третю суботу травня. Започаткували її 19 квітня 2003 року. Метою цього дня є наголошення важливості європейської інтергації для української держави, а також підкреслення спільної історії та ідеалів.

Також 21 травня - Міжнародний день космосу. Ідея створити цю цікаву подію належать американському астронавту Енді Томасу. Її унікальність в тому, що заснування оголосили не на Землі, а в космосі.

А ще 21 травня - Всесвітній день віскі. Подія припадає щорічно на третю суботу травня. Вона є неофіційною, а започаткував її Блер Боумен 2012 року. На таку ініціативу його підштовхнула наявність Дня святого Патріка - національного ірландського свята, під час якого традиційно вживають ірландське пиво.

21 травня - Всесвітній день скандинавської ходьби. Припадає кожного року на треті вихідні травня. Це спортивна подія, яка має важливе значення. В Україні перша школа скандинавської ходьби з'явилася 2010 року. Скандинавська ходьба - особливий різновид фізичної активності, яка полягає у використанні спеціальних палиць, що нагадують лижні.

Також 21 травня - День сусіда у Києві. Припадає ця молода і весела подія на третю суботу травня. Започаткував її мер Києва Віталій Кличко 6 грудня 2018 року. Головна її мета - залучати киян до налагодження добросусідських відносин.

А ще 21 травня - Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Започаткована подія ООН в грудні 2020 року. Її головна мета - підвищити обізнанність суспільства щодо необхідності і важливості культурного різноманіття.

21 травня - День музи і натхнення. Позитивна і творча подія, яка була створена для того, щоб кожен міг "зловити" свою музу за хвіст та присвятити печний час творчості.

Також 21 травня - Всесвітній день медитації (World Meditation Day). Неофіційна подія, яка є дуже актуальною у часи активного життя. Медитація зародилася ще близько 1500 року до нашої ери в Індії.

Щороку 21 травня - Міжнародний день чаю (International Tea Day). Офіційно ця подія була затверджена Генеральною асамблеєю ООН 21 грудня 2019 року.

21 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

21 травня - день пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова / Фото: commons.wikimedia.org

21 травня в церковному календарі – день пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Жив в кінці першого століття і проповідував християнство. Його життя овіяне чудесами, він пережив чимало катувань, які важко навіть уявити простій людині. Його не раз варили в киплячій олії, а ще намагався вбити отрутою римський імператор. А ще існує переказ, що старець попросив своїх учнів засипати себе землею, а коли вони його розкопали через кілька днів, то побачили пусту могилу.

Пам’ятні дати 21 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 21 травня:

1502 рік — іспанський мореплавець Жуан да Нова, який перебував на службі у португальців, відкриває острів Святої Єлени в Південній Атлантиці;

1503 рік — Христофор Колумб відкриває Кайманові Острови;

1831 рік — у Харкові створили перший в Україні альманах — "Український_альманах";

1840 рік — Нову Зеландію проголошують британською колонією;

1904 рік — у Парижі засновують Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА);

1916 рік — у Великій Британії вперше в світовій практиці ввели "літній" час;

1918 рік — в Києві представники різних партій формують Український національно-державний союз;

1918 рік — створюють Всеукраїнську раду профспілок;

1928 рік — Волт Дисней отримує патент на монопольне використання образа Міккі Мауса;

1937 рік — починає роботу перша експедиція, яка дрейфувала, під назвою "Північний полюс";

2000 рік — на референдумі у Швейцарії більшість мешканців голосують за розширення відносин з Євросоюзом;

2006 рік — на референдумі населення Чорногорії голосує за незалежність від Сербії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 травня

Які сьогодні іменини: Кристоф, Іван, Тимофій, Петро, Євгеній, Віктор, Олена.

21 травня народилися:

1857 рік — видатний український вчений, експериментатор, фізик-теоретик Микола Пильчиков;

1889 рік — учений-математик Мирон Зарицький;

1895 рік — український художник-примітивіст лемківського походження Никифор Дровняк;

1906 рік — український актор, режисер Михайло Покотило;

1929 рік — український скульптор Еммануїл Мисько;

1952 рік — українська поетеса, перекладачка Леся Степовичка;

1969 рік — український журналіст і громадський діяч Георгій Гонгадзе.

Погода на 21 травня

21 травня в Києві хмарно, вдень і ввечері сильний дощ. У Львові хмарно з проясненнями, вдень йтиме сильний дощ. У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, вночі дрібний дощ, який може до ранку посилитися, вдень опадів не передбачається, але ввечері вони поновляться з більшою силою. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +16 вночі. У Львові +22 вдень та +14 вночі. У Харкові +20 вдень та +11 вночі. В Одесі +25 вдень та +16 вночі.