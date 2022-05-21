21 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

21 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

21 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

21 мая 2022 – суббота. 87-й день войны России против Украины. 141-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

21 мая — День Европы в Украине. Это политическое событие выпадает ежегодно на третью субботу мая. Начали ее 19 апреля 2003 года. Целью этого дня является подчеркнуть важность европейской интергации для украинского государства, а также подчеркивание общей истории и идеалов.

Также 21 мая — Международный день космоса. Идея создать это интересное событие принадлежат американскому астронавту Энди Томасу. Ее уникальность в том, что основание объявлено не на Земле, а в космосе.

А еще 21 мая – Всемирный день виски. Событие выпадает ежегодно на третью субботу мая. Она является неофициальной, а основал ее Блэр Боумен в 2012 году. На такую инициативу его подтолкнуло наличие Дня святого Патрика – национального ирландского праздника, во время которого традиционно употребляют ирландское пиво.

21 мая — Всемирный день скандинавской ходьбы. Приходится каждый год на третьи выходные мая. Это спортивное событие, имеющее важное значение. В Украине первая школа скандинавской ходьбы появилась в 2010 году. Скандинавская ходьба – особая разновидность физической активности, заключающаяся в использовании специальных палок, напоминающих лыжные.

Также 21 мая – День соседа в Киеве. Приходится это молодое и веселое событие на третью субботу мая. Учредил ее мэр Киева Виталий Кличко 6 декабря 2018 года. Главная ее цель – привлекать киевлян к налаживанию добрососедских отношений.

А еще 21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Начавшееся событие ООН в декабре 2020 года. Ее главная цель – повысить осведомленность общества о необходимости и важности культурного разнообразия.

21 мая — День музы и вдохновения. Позитивное и творческое событие, созданное для того, чтобы каждый мог "поймать" свою музу за хвост и посвятить печное время творчества.

Также 21 мая – Всемирный день медитации (World Meditation Day). Неофициальное событие, которое очень актуально во времена активной жизни. Медитация зародилась еще около 1500 до нашей эры в Индии.

Каждый год 21 мая – Международный день чая (International Tea Day). Официально это событие было утверждено Генеральной ассамблеей ООН 21 декабря 2019 года.

21 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

21 мая – день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова / Фото: commons.wikimedia.org

21 мая в церковном календаре – день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Жил в конце первого столетия и проповедовал христианство. Его жизнь овеяна чудесами, он пережил немало пыток, которые трудно даже представить простому человеку. Его не раз варили в кипящем масле, а еще пытался убить ядом римский император. А еще существует предание, что старец попросил своих учеников засыпать себя землей, а когда его раскопали через несколько дней, то увидели пустую могилу.

Памятные даты 21 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 21 мая:

1502 год — испанский мореплаватель Жуан да Нова, находившийся на службе у португальцев, открывает остров Святой Елены в Южной Атлантике;

1503 год — Христофор Колумб открывает Каймановы Острова;

1831 год — в Харькове создали первый в Украине альманах — "Украинский_альманах";

1840 год — Новую Зеландию провозглашают британской колонией;

1904 год – в Париже основывают Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА);

1916 год — в Великобритании впервые в мировой практике ввели "летнее" время;

1918 год — в Киеве представители разных партий формируют Украинский национально-государственный союз;

1918 год — создают Всеукраинский совет профсоюзов;

1928 год — Уолт Дисней получает патент на монопольное использование образа Микки Мауса;

1937 год — начинает работу первая дрейфующая экспедиция под названием "Северный полюс";

2000 год – на референдуме в Швейцарии большинство жителей голосуют за расширение отношений с Евросоюзом;

2006 год – на референдуме население Черногории голосует за независимость от Сербии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 мая

Каковы сегодня именины: Кристоф, Иван, Тимофей, Петр, Евгений, Виктор, Елена.

21 мая родились:

1857 год – выдающийся украинский ученый, экспериментатор, физик-теоретик Николай Пильчиков;

1889 год – ученый-математик Мирон Зарицкий;

1895 год – украинский художник-примитивист лемковского происхождения Никифор Дровняк;

1906 год – украинский актер, режиссер Михаил Покотило;

1929 год – украинский скульптор Эммануил Мысько;

1952 год – украинская поэтесса, переводчица Леся Степовичка;

1969 год – украинский журналист и общественный деятель Георгий Гонгадзе.

Погода на 21 мая

21 мая в Киеве будет облачно, днем и вечером сильный дождь. Во Львове будет облачно с прояснениями, днем ожидается сильный дождь. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, ночью мелкий дождь, который может до утра усилиться, днем осадки не ожидаются, но вечером они возобновятся с большей силой. В Одессе облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +16 ночью. Во Львове +22 днем и +14 ночью. В Харькове +20 днем и +11 ночью. В Одессе +25 днем и +16 ночью.