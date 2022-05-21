Астрологический прогноз на 21 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда люди становятся активными и энергичными, что позволит завершить начатые ранее дела и приступить к реализации новых проектов. Нельзя лгать даже в мелочах: сказав ни к чему не обязывающую неправду, можно в результате запутаться в паутине лжи, выбраться из которой окажется непросто. Можно – и нужно – помогать тем, кто нуждается в поддержке – как материальной, так и моральной.

Символ дня: золотая колесница.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый.

Счастливые камни дня: александрит, авантюрин, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут преимущественно в легкой форме и без последний, но только в том случае, если принять необходимые меры сразу же – при первых симптомах.

Сны дня: сны нынешней ночи не сбываются и не несут важной информации, поэтому не стоит принимать их во внимание.

Афоризм дня: "Суть человеческого естества – в движении. Полный покой означает смерть" (Паскаль Блез).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Асфэр – помогает бороться с врагами, агрессорами и оккупантами.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, защищающие дом от недругов и недоброжелателей.

Табу дня: крайне осторожно нужно обращаться с ранами – даже небольшая царапина может стать причиной серьезных последствий.

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