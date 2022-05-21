Денисова рассказала о планах РФ на оккупированных территориях

Денисова рассказала о планах РФ на оккупированных территориях

В планах захватчиков создать временные администрации в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Россияне готовятся к незаконной аннексии оккупированных ими территорий Украины.

Об этом в сообщении в Telegeram-канале рассказала омбудсменка Людмила Денисова.

После провала плана проведения «референдума» в Херсонской области из-за массовых протестов местных жителей, кафиры начали разработку другого сценария присвоения украинских территорий.

С этой целью в госдуму РФ внесен законопроект о расширении полномочий президента, в частности, о создании временных администраций за пределами России на захваченных территориях Украины.

В планах захватчиков создать временные администрации в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Подготовка уже началась.

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В Скадовске Херсонской области кафиры формируют базу данных жителей под предлогом осуществления социальных выплат в российских рублях. В то же время, ими анонсируется оформление новых паспортов образца РФ для жителей временно оккупированной Херсонской области.

Накануне коллаборант Владимир Сальдо, провозгласивший себя главой Херсонской области, сообщил рашистским СМИ, что Херсонщина уже в ближайшее время войдет в состав РФ.

Такие действия государства-агрессора на временно оккупированных территориях Украины грубым нарушением основополагающих принципов суверенности и территориальной целостности государства, требований статьи 2 Устава ООН и Декларации о принципах международного права.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине", — заявила Денисова.

Напомним, что россияне разрешили выезд тысячи автомобилей из оккупированной Васильевки в Запорожье.

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