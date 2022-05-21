Денісова розповіла про плани РФ на окупованих територіях

Денісова розповіла про плани РФ на окупованих територіях

У планах загарбників утворити тимчасові адміністрації у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Росіяни готуються до незаконної анексії окупованих ними територій України.

Про це у повідомленні у Telegeram-каналі розповіла омбудсменка Людмила Денісова.

Після провалу плану щодо проведення «референдуму» на Херсонщині через масові протести місцевих мешканців, окупанти розпочали розробку іншого сценарію привласнення українських територій.

З цією метою до держдуми РФ внесено законопроєкт про розширення повноважень президента, зокрема щодо створення тимчасових адміністрацій за межами Росії на захоплених територіях України.

У планах загарбників утворити тимчасові адміністрації у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Підготовка до цього вже розпочалась.

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У Скадовську Херсонської області окупанти формують базу даних мешканців під приводом здійснення соціальних виплат у російських рублях. Водночас ними анонсується оформлення нових паспортів зразка РФ для мешканців тимчасово окупованої Херсонської області.

Напередодні колаборант Володимир Сальдо, який проголосив себе очільником Херсонської області, повідомив рашистським ЗМІ, що Херсонщина вже найближчим часом увійде у склад РФ.

Такі дії держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України є грубим порушенням основоположних принципів суверенності та територіальної цілісності держави, вимог статті 2 Статуту ООН та Декларації про принципи міжнародного права.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", - заявила Денісова.

Нагадаємо, що росіяни дозволили виїзд тисячі автівок з окупованої Василівки на Запоріжжі.

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