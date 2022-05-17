День летнего солнцестояния 2022: когда, что он значит, народные приметы

День летнего солнцестояния 2022: когда, что он значит, народные приметы

Читайте в материале ТСН, когда день летнего солнцестояния 2022 года. Также узнайте, что значит этот день, и какие народные приметы связаны с ним.

В июне традиционно наступает день летнего солнцестояния. В особую дату - самый длинный светловой день и самая короткая ночь года.

День летнего солнцестояния 2022 года: точная дата и время

В высокие годы день летнего солнцестояния выпадает на 20 июня. Но 2022 год не високосный, а значит, это событие будет 21 июня. Происходит летнее солнцестояние всегда в полдень, а точнее в 12:13 по киевскому времени.

В день летнего солнцестояния солнце остается на небе дольше всего – 17 часов и 33 минуты. А ночь – самая короткая в году и длится всего 6 часов и 27 минут (четверть суток).

Что значит этот день

День летнего солнцестояния означает, что солнце достигает максимально высокой точки над Землей, а потому у людей, наблюдающих за этим явлением, создается впечатление, что оно как бы зависает в зените и не двигается.

Это довольно интересное астрономическое явление происходит именно тогда, когда наклон оси возвращения планеты Земля по Солнцу приобретает значение 23,27 градуса (что является наименьшим значением за весь год). Именно с этого дня в Северном полушарии начинается астрономическое лето. Время дня постепенно начинает уменьшаться, а ночью – расти. И так длится вплоть до 22 декабря – дня зимнего солнцестояния.

Интересно, что славяне раньше праздновали Ивана Купала как раз в день летнего солнцестояния. Однако после того как население перешло на Григорианский календарь, дата празднования была перенесена на 7 июля.

День летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать

День летнего солнцестояния: что нельзя и можно делать / Фото: Pexels

Еще с давних времен день летнего солнцестояния считался одной из наиболее мистических дат года. Наши предки искренне верили, что он отличается особой энергетикой. Поэтому утром славяне пытались собрать росы, чтобы потом ею умыться. Так защищали свою молодость и красоту.

Также в этот день лучше проснуться на рассвете, когда энергетика сильнейшая. Считается, что в день летнего солнцестояния тоже нужно загадывать желания. Они ведь обязательно сбудутся.

Именно потому, что дата наполнена положительной энергетикой, не рекомендуется в этот день ссориться, кричать, подвергаться негативным эмоциям. Старайтесь отгонять хоть какой негатив.

А чтобы привлечь к себе благорасположение солнца, следует одеть одежду желтого, оранжевого или золотого цвета.

Народные приметы