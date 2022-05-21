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Герой Украины: Зеленский посмертно наградил военного летчика

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Герой Украины: Зеленский посмертно наградил военного летчика

Фото: Офис Президента Украины

Воина наградили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил военному летчику Сергею Пархоменко звание Герой Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе глава украинского государства, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в сообщении в Facebook.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Пархоменко Сергею Игоревичу — капитану (посмертно) — идет.

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