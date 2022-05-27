Зеленський нагородив понад 200 бійців ЗСУ та розвідників

Президент України Володимир Зеленський 27 травня підписав указ про нагородження 198 військових ЗСУ та 27 розвідників.

Чотирьом українським військовим призначено нагороди посмертно.

Про це глава державі сказав у своєму відеозверненні.

"Як і завжди, підписав сьогодні указ про нагородження наших військових. Державними нагородами відзначені 198 військовослужбовців Збройних сил України, чотири з них – посмертно. А також – 27 військовослужбовців Головного управління розвідки", – сказав Зеленський.

"Вічна слава усім, хто виборює нашу незалежність. Вічна пам’ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!" – додав президент.

Нагадаємо, 27 травня ЗСУ знищили російський командний пункт у Донецькій області.

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