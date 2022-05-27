Від рук російських військових за день загинуло 5 жителів Донецької області

Від рук російських військових за день загинуло 5 жителів Донецької області

Російські військові протягом 27 травня вбили п’ятьох жителів Донецької області, ще четверо цивільних зазнали поранень.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! Сьогодні росіяни вбили 5 і поранили ще 4 мирних жителів Донеччини. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 27 травня окупанти обстріляли 49 населених пунктів та зруйнували 22 цивільні об'єкти на Донбасі.

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