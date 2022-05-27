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Зеленский наградил более 200 бойцов ВСУ и разведчиков

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Зеленский наградил более 200 бойцов ВСУ и разведчиков

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая подписал указ о награждении 198 военных ВСУ и 27 разведчиков.

Четверым украинским военным назначены награды посмертно.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

"Как и всегда, подписал сегодня указ о награждении наших военных. Государственными наградами отмечены 198 военнослужащих Вооруженных сил Украины, четыре из них – посмертно. А также – 27 военнослужащих Главного управления разведки", – сказал Зеленский.

"Вечная слава всем, кто борется за нашу независимость. Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину. Слава Украине!" – добавил президент.

Напомним, 27 мая ВСУ уничтожили российский командный пункт в Донецкой области.

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