Зеленский наградил более 200 бойцов ВСУ и разведчиков

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая подписал указ о награждении 198 военных ВСУ и 27 разведчиков.

Четверым украинским военным назначены награды посмертно.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

"Как и всегда, подписал сегодня указ о награждении наших военных. Государственными наградами отмечены 198 военнослужащих Вооруженных сил Украины, четыре из них – посмертно. А также – 27 военнослужащих Главного управления разведки", – сказал Зеленский.

"Вечная слава всем, кто борется за нашу независимость. Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину. Слава Украине!" – добавил президент.

Напомним, 27 мая ВСУ уничтожили российский командный пункт в Донецкой области.

Читайте также: