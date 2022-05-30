ВСУ ведут успешные боевые действия к югу от Кривого Рога — Вилкул

Ситуация на Криворожском направлении фронта остается напряженной, но контролируемой ВСУ.

Части ВСУ ведут успешные боевые действия на южном от Кривого Рога направлении.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Наши военные проявляют мужество и героизм. Я не могу раскрывать подробности, но части ВСУ ведут успешные боевые действия на южном направлении", — отметил он.

Глава военной администрации сообщил, что враг продолжает обстрелы на всей линии столкновения. В частности, сегодня под удар попали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района.

"Слава Богу, люди не пострадали. Также были обстрелы в районе Осокоровки, Нововоронцовки и других населенных пунктов. Более того, орки обстреливают и оккупированы ими же населенные пункты, пожалуй, для картинки своей пропаганды", — рассказал Вилкул.

По его словам, в самом Кривом Роге ситуация полностью контролируется ВСУ и военной администрацией. Вилкул заверил, что вся инфраструктура работает стабильно, а город усиленно патрулируется сводными нарядами полиции и Нацгвардии.

Кроме того, по всем направлениям от города продолжаются фортификационные работы, строятся новые укрепления на всех линиях обороны. Для этого направлена дополнительная техника.

Ранее сообщалось, что к югу от Кривого Рога ВСУ осуществили контратаку.

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