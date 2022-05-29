К югу от Кривого Рога ВСУ осуществили контратаку – Вилкул (карта)

К югу от Кривого Рога ВСУ осуществили контратаку – Вилкул (карта)

Ситуация на Криворожском направлении фронта остается контролируемой.

Украинские защитники провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Были уничтожены 63 оккупантов и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолет СУ-35.

По его словам, ситуация на Криворожском направлении фронта остается хоть напряженной, но стабильной и контролируемой.

Напомним, что в Криворожском направлении враг обстрелял из минометов, реактивной и ствольной артиллерии позиции ВСУ.

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