Чого не вистачає ЗСУ під час контрнаступу: Притула озвучив перелік

Волонтери виявляють в українських військ на фронті недостатність такої номенклатури, яка могла б бути забезпечена власними силами.

Під час контрнаступу ЗСУ на фронті не вистачає протимінних тралів, FPV-дронів та систем радіоелектронної боротьби. Частину цієї номенклатури можна виробляти в Україні.

Про це екстелеведучий та волонтер Сергій Притула розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Контрнаступ розпочався без переваги в повітрі, недостатньо бронетехніки – це очевидний факт", – констатував Притула.

Якої техніки бракує ЗСУ на фронті

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За його словами, протягом останніх чотирьох місяців українські волонтери їздять усією лінією фронту – від Харківщини до Запорізького напрямку – та фіксують недостатність тієї номенклатури, яка могла б бути забезпечена власними силами.

"Я маю на увазі – всередині України, без очікування на те, коли західні партнери нам передадуть матеріально-технічну допомогу. І власне з таких поїздок якраз і з'являються якісь проєкти, коли ми починаємо збирати, наприклад, на протимінні трали", – розповів Притула.

Серед того, чого не вистачає українським військовим на передовій, волонтер назвав FPV-дрони.

"Зараз це дуже впливовий засіб на передній лінії фронту і на певну глибину в 6-7-8 кілометрів, і 10 – як хто залітає, які моделі FPV. І є питання не тільки в самій кількості FPV-дронів, а й в кількості добре вишколених, навчених операторів FPV-дронів", – повідомив Притула.

Він зазначив, що йдеться про потребу в десятки, а то й у сотні тисяч у найближчій перспективі.

Також волонтер заявив про високий запит на окопні РЕБи з боку ЗСУ, а відповідний ринок дуже вузький.

"Номенклатура, яку пропонують на Заході, страшенно дорога, страшенно просто, я не знаю, – 20 тисяч доларів", – звернув увагу Притула.

До слова, після свого візиту до США президент України Володимир Зеленський повідомив, що обидві держави працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готується промислова база, щоб виготовляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції.

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