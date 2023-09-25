Готель знищений: який вигляд має морвокзал в Одесі після атаки РФ (фото)

Морський вокзал в Одесі був візитівкою міста, тепер там руїни.
Вночі 25 вересня Росія атакувала ракетами та дронами Одеську область. Під удар потрапив морський вокзал в Одесі. Внаслідок атаки готель та вокзал знищені.
Який вигляд він має після атаки - показали рятувальники та Сили оборони півдня.
"Готель на Морському вокзалі в Одесі - був знаковою і яскравою памʼяткою для кожного, хто хоч раз бував в нашому місті. Сьогодні ж росія його знищила…", - сказано у дописі.
Як видно із фото, будівлі готелю та вокзалу зруйновані. На місці удару залишилися руїни та купа сміття.
Який вигляд мав морський вокзал в Одесі до удару російських військ.
Нагадаємо, росіяни завдали потужного удару по Одещині, під ударом опинилася припортова інфраструктура та морський вокзал в Одесі. Окупанти атакували місто ракетами та "Шахедами".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічний удар по Одесі! Ракети! "Шахеди"!
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