Когда Украина может технически обойти РФ и одержать победу: в Минобороны сделали прогноз

Александр Павлюк выразил надежду на то, что в следующем году Украина победит в войне.
У Украины есть свои ракеты. Мы с помощью партнеров и сами также многое делаем для этого, чтобы перегнать Россию в техническом оснащении.
Об этом заявил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.
"У нас свои ракеты. Мы также работаем, крейсер "Москва" этому отличный показатель. Мы с помощью партнеров и сами тоже многое делаем для этого, чтобы перегнать Россию по техническому оснащению", — отметил чиновник.
Александр Павлюк также сделал прогноз, когда Украина может одержать победу в войне.
"Надеюсь, в следующем году мы победим", — резюмировал он.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что зимний период может быть сложным для украинцев. В настоящее время продолжаются работы по подготовке. Не исключено, что россияне будут снова бить по энергосистеме.
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