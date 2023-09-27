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Когда Украина может технически обойти РФ и одержать победу: в Минобороны сделали прогноз

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Когда Украина может технически обойти РФ и одержать победу: в Минобороны сделали прогноз

Первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк

Александр Павлюк выразил надежду на то, что в следующем году Украина победит в войне.

У Украины есть свои ракеты. Мы с помощью партнеров и сами также многое делаем для этого, чтобы перегнать Россию в техническом оснащении.

Об этом заявил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

"У нас свои ракеты. Мы также работаем, крейсер "Москва" этому отличный показатель. Мы с помощью партнеров и сами тоже многое делаем для этого, чтобы перегнать Россию по техническому оснащению", — отметил чиновник.

Александр Павлюк также сделал прогноз, когда Украина может одержать победу в войне.

"Надеюсь, в следующем году мы победим", — резюмировал он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что зимний период может быть сложным для украинцев. В настоящее время продолжаются работы по подготовке. Не исключено, что россияне будут снова бить по энергосистеме.

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Дата публикации
Просмотры
456
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