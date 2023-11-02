Залужний назвав проблеми мобілізації в Україні та наслідки

Україна наразі неспроможна досягти переваги над ворогом у резервах шляхом збільшення їхньої кількості.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний назвав проблеми з мобілізацією в Україні, зокрема згадавши про прогалини в законах, які дозволяють уникати призову на службу.

Про це Залужний написав у колонці для видання The Economist.

Генерал повідомив – незважаючи на те, що командування ЗСУ постійно працює над удосконаленням порядку створення та підготовки резервів, деякі питання залишаються проблемними.

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"Зокрема, ми обмежили можливості підготовки резервів на власній території, оскільки ворог має можливість влаштовувати ракетні та авіаційні удари по навчальних центрах і полігонах", – написав Залужний.

"Затяжний характер в війни, обмежені можливості для ротації солдатів на лінії зіткнення, прогалини в законодавстві, які дозволяють легально ухиляються від мобілізації, значно знижують мотивацію громадян до служби в армії", – зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас він зазначив, що Генштаб знає про ці проблеми, бачить шляхи їхнього вирішення і постійно над цим працює.

Резюмуючи, Залужний вказав, що все згадане вище призводить до "відсутності здатності України досягти переваги над противником у резервах шляхом збільшення їхньої кількості".

Зауважимо, Залужний також виступив за те, щоб Україна розширила категорію громадян, які можуть бути призвані за мобілізацією чи на навчання. Генерал пояснив, що ЗСУ необхідно нарощувати резерви.

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