Прикарпатье атаковал русский дрон: что известно о "прилете"

Тревога в области продолжалась почти четыре часа.

С рассветом 3 ноября во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области силы ПВО сбили российский беспилотник.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Около 6 утра в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Ликвидирован пожар в общежитии", — говорится в сообщении.

Тем временем глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что враг "атаковал военный объект и на территории Ивано-Франковской области".

"На место сразу прибыли соответствующие службы. Пожар локализован", - говорится в сообщении.

К слову, в Ивано-Франковской области воздушная тревога продолжалась с 01:08 до 05:03. Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА в западном направлении. В частности, существовала угроза Прикарпатью.

Как сообщалось, Россия ночью выпустила по Украине и ракеты и беспилотники. Оккупанты применили 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. ПВО сбила 24 дрона и одну ракету.

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