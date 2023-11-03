На Львовщину летели 16 БПЛА: какие последствия

Садовый сообщил о работе сил ПВО по вражеским беспилотникам.

В направлении Львовщины в ночь на 3 ноября летели 16 российских дронов-камикадзе, по которым отработали силы ПВО.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Чиновник сообщил, что во время ночной атаки вражескими беспилотниками ночь во Львове прошла спокойно.

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"По информации военных, этой ночью нашему региону угрожали 16 шахедов. Наши ПВО отработали их в пределах своей зоны ответственности, это не только Львовская область", – говорится в сообщении Садового.

"В самом Львове спокойно. Спасибо за это нашим Защитникам!" – добавил он.

Напомним, россияне устроили массированную атаку беспилотниками по Украине в ночь на 3 ноября. В частности, сообщалось о дронах в воздушном пространстве Львовской области. В ОВА призывали обратить особое внимание жителей Стрыя и Моршина.

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