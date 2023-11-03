На Львовщину летели 16 БПЛА: какие последствия

Садовый сообщил о работе сил ПВО по вражеским беспилотникам.
В направлении Львовщины в ночь на 3 ноября летели 16 российских дронов-камикадзе, по которым отработали силы ПВО.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Чиновник сообщил, что во время ночной атаки вражескими беспилотниками ночь во Львове прошла спокойно.
"По информации военных, этой ночью нашему региону угрожали 16 шахедов. Наши ПВО отработали их в пределах своей зоны ответственности, это не только Львовская область", – говорится в сообщении Садового.
"В самом Львове спокойно. Спасибо за это нашим Защитникам!" – добавил он.
Напомним, россияне устроили массированную атаку беспилотниками по Украине в ночь на 3 ноября. В частности, сообщалось о дронах в воздушном пространстве Львовской области. В ОВА призывали обратить особое внимание жителей Стрыя и Моршина.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Главные новости на утро 3 ноября! Около 40 целей атаковали Украину ночью!
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