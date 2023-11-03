На Львівщину летіли 16 БПЛА: які наслідки

Садовий повідомив про роботу сил ППО по ворожих безпілотниках.

У напрямку Львівщини в ніч проти 3 листопада летіли 16 російських дронів-камікадзе, по яких відпрацювали сили ППО.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Чиновник повідомив, що під час нічної атаки ворожими безпілотниками ніч у Львові минула спокійно.

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"За інформацією військових, цієї ночі нашому регіону загрожували 16 шахедів. Наші ППО відпрацювали їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область", – йдеться в повідомленні Садового.

"У самому Львові спокійно. Дякуємо за це нашим Захисникам!" – додав він.

Нагадаємо, росіяни влаштували масовану атаку безпілотниками по Україні в ніч проти 3 листопада. Зокрема, повідомлялося про дрони у повітряному просторі Львівської області. В ОВА закликали звернути особливу увагу жителів Стрия та Моршина.

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