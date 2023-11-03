ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины: ISW об успехах контрнаступления

Вооруженные силы Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Следует заметить, что российские "военкоры" утверждали: украинские войска атаковали вблизи Поймы и Песчановки, которые расположены в 13 км юго-восточнее Херсона и 3 км от Днепра соответственно, а также продвинулись возле Крынок.

Между тем, украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что украинские войска удерживают позиции вблизи Кринок и Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.

По его словам, группировка оккупационных войск на Херсонском направлении состоит из 8 бригад, 17 полков, 8 батальонов и 4 отрядов батальонного уровня, включая БАРС (Боевой резерв Российской Федерации) и подразделения "Шторм-С", а российские резервы на этом направлении включают 2 мотострелковые полки и 2 запасных мотострелковых батальона.

Ситуация в Херсонской области Карта ISW.

Напомним, аналитики ISW ранее сообщали о боях на левобережье Херсона. Так, отмечается, что украинские войска заменяли территорию близ Кринок, чтобы усложнить российские атаки в этом районе. Силы обороны Украины сохраняют и укрепляют свои позиции в Крынках, а российские войска наносят тяжелые удары по авиации и термобарической артиллерии ТОС-1А.

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