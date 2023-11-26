Якому знаку зодіаку пощастить 27 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 27 листопада?

День, коли людиною керує не розум, а інстинкти. Вона може робити вчинки, про які вже завтра доведеться пошкодувати. Серйозною роботою, незважаючи на те, що на календарі не просто будній день, а й початок робочого тижня, сьогодні краще не займатися: численні та часом непереборні перешкоди, що виникають на шляху, навряд чи дадуть можливість досягти поставлених цілей. Якщо можливості взяти відгул і продовжити вихідні можливості немає, необхідно зосередитися на вирішенні рутинних питань – наприклад, наведенні ладу в документах.

Водолій

Водолії сьогодні отримають привід для свята, що дасть їм підставу – і можливість – влаштувати невелике застілля та запросити на нього найближчих – рідних і друзів. Саме вони з розумінням поставляться до неадекватної поведінки, яку може продемонструвати винуватець урочистості, і не засудять його за це. Втім, самим представника знака все ж варто стежити за собою, не робити вчинків, яких доведеться соромитися, і дотримуватись міри в разі вживання їжі та алкогольних напоїв.

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