ЗСУ влаштували "демобілізацію" окупантам: Генштаб назвав втрати РФ

Зокрема, українські захисники знищили ворожі танки та автомобільну техніку.
ЗСУ протягом доби 26 листопада ліквідували або поранили на фронті ще 750 російських окупантів, а також завдали їм втрат в озброєнні та військовій техніці.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив уранці 27 листопада.
Так, втрати ворога від початку повномасштабної війни сягають вже близько 325 580 військових убитими і пораненими.
Втрати РФ на 27 листопада
Загальні бойові втрати російських військ:
- особовий склад ‒ близько 325580 (+750) осіб,
- танки ‒ 5520 (+7),
- бойові броньовані машини ‒ 10282 (+3),
- артилерійські системи – 7875 (+1),
- РСЗВ – 907 (+0),
- засоби ППО ‒ 597 (+0),
- літаки – 323 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1565 (+0),
- кораблі/катери ‒ 22 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 10299 (+11),
- спеціальна техніка ‒ 1113 (+0).
До слова, за інформацією британської розвідки, через втрати Росія, ймовірно, перемістила стратегічні ППО зі свого балтійського узбережжя Калінінграда до України.
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