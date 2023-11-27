ЗСУ влаштували "демобілізацію" окупантам: Генштаб назвав втрати РФ

ЗСУ протягом доби 26 листопада ліквідували або поранили на фронті ще 750 російських окупантів, а також завдали їм втрат в озброєнні та військовій техніці.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив уранці 27 листопада.

Так, втрати ворога від початку повномасштабної війни сягають вже близько 325 580 військових убитими і пораненими.

Втрати РФ на 27 листопада

Загальні бойові втрати російських військ:

особовий склад ‒ близько 325580 (+750) осіб,

танки ‒ 5520 (+7),

бойові броньовані машини ‒ 10282 (+3),

артилерійські системи – 7875 (+1),

РСЗВ – 907 (+0),

засоби ППО ‒ 597 (+0),

літаки – 323 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4),

крилаті ракети ‒ 1565 (+0),

кораблі/катери ‒ 22 (+0),

підводні човни ‒ 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 10299 (+11),

спеціальна техніка ‒ 1113 (+0).

Втрати РФ на 27 листопада 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, за інформацією британської розвідки, через втрати Росія, ймовірно, перемістила стратегічні ППО зі свого балтійського узбережжя Калінінграда до України.

Читайте також: