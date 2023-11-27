Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ влаштували "демобілізацію" окупантам: Генштаб назвав втрати РФ

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
539
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ влаштували "демобілізацію" окупантам: Генштаб назвав втрати РФ

Втрати ворога / Фото: Associated Press

Зокрема, українські захисники знищили ворожі танки та автомобільну техніку.

ЗСУ протягом доби 26 листопада ліквідували або поранили на фронті ще 750 російських окупантів, а також завдали їм втрат в озброєнні та військовій техніці.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив уранці 27 листопада.

Так, втрати ворога від початку повномасштабної війни сягають вже близько 325 580 військових убитими і пораненими.

Втрати РФ на 27 листопада

Загальні бойові втрати російських військ:

  • особовий склад ‒ близько 325580 (+750) осіб,
  • танки ‒ 5520 (+7),
  • бойові броньовані машини ‒ 10282 (+3),
  • артилерійські системи – 7875 (+1),
  • РСЗВ – 907 (+0),
  • засоби ППО ‒ 597 (+0),
  • літаки – 323 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1565 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 22 (+0),
  • підводні човни ‒ 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 10299 (+11),
  • спеціальна техніка ‒ 1113 (+0).
Втрати РФ на 27 листопада 2023 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати РФ на 27 листопада 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, за інформацією британської розвідки, через втрати Росія, ймовірно, перемістила стратегічні ППО зі свого балтійського узбережжя Калінінграда до України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
539
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація