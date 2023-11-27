ВСУ устроили "демобилизацию" оккупантам: Генштаб назвал потери РФ

В частности, украинские защитники уничтожили вражеские танки и автомобильную технику.
ВСУ в течение суток 26 ноября ликвидировали или ранили на фронте еще 750 российских оккупантов, а также нанесли им потери в вооружении и военной технике.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил утром 27 ноября.
Так, потери врага с начала полномасштабной войны составляют уже около 325 580 военных убитыми и ранеными.
Потери РФ на 27 ноября
Общие боевые потери российских войск:
- личный состав – около 325580 (+750) человек,
- танки ‒ 5520 (+7),
- боевые бронированные машины ‒ 10282 (+3),
- артиллерийские системы – 7875 (+1),
- РСЗО – 907 (+0),
- средства ПВО – 597 (+0),
- самолеты – 323 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5905 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 1565 (+0),
- корабли/катера ‒ 22 (+0),
- подлодки ‒ 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 10299 (+11),
- специальная техника – 1113 (+0).
К слову, по информации британской разведки, из-за потерь Россия вероятно переместила стратегические ПВО со своего балтийского побережья Калининграда в Украину.
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