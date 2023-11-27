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ВСУ устроили "демобилизацию" оккупантам: Генштаб назвал потери РФ

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ устроили "демобилизацию" оккупантам: Генштаб назвал потери РФ

Потери врага / Фото: Associated Press

В частности, украинские защитники уничтожили вражеские танки и автомобильную технику.

ВСУ в течение суток 26 ноября ликвидировали или ранили на фронте еще 750 российских оккупантов, а также нанесли им потери в вооружении и военной технике.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил утром 27 ноября.

Так, потери врага с начала полномасштабной войны составляют уже около 325 580 военных убитыми и ранеными.

Потери РФ на 27 ноября

Общие боевые потери российских войск:

  • личный состав – около 325580 (+750) человек,
  • танки ‒ 5520 (+7),
  • боевые бронированные машины ‒ 10282 (+3),
  • артиллерийские системы – 7875 (+1),
  • РСЗО – 907 (+0),
  • средства ПВО – 597 (+0),
  • самолеты – 323 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5905 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 1565 (+0),
  • корабли/катера ‒ 22 (+0),
  • подлодки ‒ 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 10299 (+11),
  • специальная техника – 1113 (+0).
Потери РФ на 27 ноября 2023 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери РФ на 27 ноября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, по информации британской разведки, из-за потерь Россия вероятно переместила стратегические ПВО со своего балтийского побережья Калининграда в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
539
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