Ночная атака беспилотниками: Игнат назвал цели и маршруты врага

Россияне запустили дроны с юго-восточного направления. Первая волна БПЛА была успешно уничтожена в Одесской области.

Во время ночной атаки дронами-камикадзе по Украине 30 ноября у россиян были неизменные цели – военные объекты и объекты критической инфраструктуры. Каждый раз враг корректирует маршруты полетов БПЛА.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Цели атаки БПЛА

Игнат рассказал о целях российской ночной атаки беспилотниками по Украине.

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"Цели неизменны. Объекты, которые они хотят поражать, – у них есть большие списки. Я думаю, что все цели в конце концов известны – и им, и мы можем догадываться. Мы не можем официально об этом говорить, это военные объекты, критической инфраструктуры", – сказал представитель ВС.

Маршруты полетов дронов

Он отметил, что враг каждый раз меняет маршруты полетов дронов.

"Обычно враг каждый "Шахед" запрограммирует на ту или иную цель. Ну летят они в конце концов по известным маршрутам. Каждый раз они корректируют эти маршруты, меняют их, чтобы мы не ожидали их в том направлении, в котором они летели буквально вчера", – объяснил Игнат.

Детали о ночной атаке беспилотниками

Он добавил, что ночью россияне запустили дроны с юго-восточного направления. Первая волна БПЛА была успешно уничтожена в Одесской области.

"А дальше уже противник по отработанной схеме, применяя несколько направлений, и в северные области были направлены БПЛА, которые уничтожались по мере следования. А также – запад, вплоть до Хмельницкой области. Именно там заканчивают они свои маршруты", – сообщил представитель ВС.

"Жаль, что не было такого результата, как вчера, когда 100% было уничтожено. Но 14 из 20-ти – это очень и очень неплохой результат", – отметил Игнат.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 30 ноября запустили по Украине 20 дронов-камикадзе Shahed, а также устроили обстрелы ракетами С-300.

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