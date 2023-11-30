Что будет с долларом до конца года: прогноз экономиста

Экономист Олег Пензин рассказал, что будет с курсом до конца 2023 года.

Курс доллара в Украине существенно не изменится до конца 2023 года. Ведь макрофинансовая помощь Европейского союза уже распланирована и придет своевременно.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал экономист Олег Пензин.

“Нужно понимать, в чем сущность формирования курса. На сегодняшний день единственным источником поступления валюты в Украину есть макрофинансовая помощь. То, что в начале мая 2022 было валютных резервов 21 миллиард долларов, а сейчас есть 40 — это не потому что экономика Украины так хорошо работала. А потому что нам дали макрофинансовую помощь за 2022-2023 год около 70 млрд долларов”, — пояснил экономист.

По словам Пензина, до конца текущего года курс валют не изменится.

“Ответ абсолютно прост. До конца года ничего меняться не будет, потому что макрофинансовая помощь уже распланирована и она придет вовремя”, — рассказал экономист.

Напомним, средний курс продажи наличной валюты стабилизировался на уровне ниже 38 грн/доллар и 41 грн/евро. Читайте, что выгоднее покупать сейчас.

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