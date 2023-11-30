Що буде з доларом до кінця року: прогноз економіста

Економіст Олег Пензин розповів, що буде з курсом до кінця 2023 року.

Курс долара в Україні суттєво не зміниться до кінця 2023 року. Адже макрофінансова допомога від Європейського союзу вже розпланована і прийде своєчасно.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів економіст Олег Пензин.

“Треба розуміти, у чому є сутність формування курсу. На сьогоднішній день єдиним джерелом надходження валюти в Україну є макрофінансова допомога. Те, що на початку травня 2022 року було валютних резервів 21 мільярд доларів, а зараз є 40 — це не тому що економіка України так добре працювала. А тому що нам дали макрофінансову допомогу за 2022-2023 рік десь близько 70 млрд доларів”, — пояснив економіст.

За словами Олега Пензина, до кінця поточного року курс валют не зміниться.

“Відповідь абсолютно проста. До кінця року нічого змінюватися не буде, тому що макрофінансова допомога вже розпланована і вона прийде своєчасно”, — розповів економіст.

Нагадаємо, середній курс продажу готівкової валюти стабілізувався на рівні нижче 38 грн/долар і 41 грн/євро. Читайте, що вигідніше купувати зараз.

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