У ЗСУ розповіли, як погода впливає на роботу ППО

Зимова погода впливає на роботу сил протиповітряної оборони. Зокрема, коли мороз, то відбувається обмерзання техніки.

Про це розповів під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Системи - це теж техніка. Теж температури холодні можуть впливати. Обмерзання може бути. Так треба більше уваги приділяти, щоб утримувати її в робочому стані. Ну, і на людей, звичайно, (впливає - Ред.). Люди живі, вони повинні теж зберігати тепло", - сказав речник.

За словами Ігната, у холодну пору захисники мають краще облаштовувати позиції, створювати умови для нормального несення служби. Оскільки засоби протиповітряної оборони - це великий комплекс техніки.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат розповідав про те, чи зможе Росія запускати по Україні "Шахеди" під час негоди. З його слів, сильний вітер і погана видимість впливають на роботу авіації, а також на здатність окупантів бити безпілотниками.

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