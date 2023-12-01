Нічні вибухи у Кропивницькому: в ОВА розповіли, що сталося

Руйнувань в області немає.

У Кропивницькому вночі проти 1 грудня під час повітряної тривоги пролунав вибух. Він пов'язаний із роботою протиповітряної оборони на території Кіровоградської області.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Вночі ворог атакував ракетами і дронами. Під час повітряної тривоги в Кропивницькому районі працювала ППО", - йдеться у повідомленні очільника ОВА.

За його словами, попередньо, минулося без потерпілих та руйнувань.

До слова, повітряна тривога в Кіровоградській області тривала понад пів години: від 03:15 до 03:48. ПС попереджали про ракети у напрямку Кропивницького.

Як повідомлялося, вночі РФ вдарила ракетою по Кривому Розі. Минулося без жертв. Наслідки атаки наразі уточнюються.

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