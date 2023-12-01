Модная стрижка бокс-боб: лучшая прическа для тонких волос для придания объема

Стрижка боб стала самой трендовой прической 2023 года и в будущем не собирается покидать модный олимп. Одним из ее вариантов является бокс-боб, эта стрижка лучшая для женщин с тонкими волосами, которые нуждаются в объеме. Поэтому всем модницам стилисты предлагают обратить внимание именно на этот вариант, поскольку она не нуждается в укладке и придает волосам естественную густоту.

Стрижка бокс-боб – лучший выбор для тонких и ломких волос.

Стрижка бокс-боб для тонких волос / Фото: pixabay.com

Этот вариант стрижки боб имеет идеально ровный срез, без слоев и градуированных кончиков. Такая прическа подойдет для тонких прямых волос, она сразу придаст своей обладательнице изысканности и элегантности.

Прическу можно укладывать многими способами. К примеру для праздничного образа подойдут волны, которые можно сделать с помощью плойки. Если вы хотите воплотить образ а-ля Мерелин Монро, то с такой стрижкой это очень легко сделать. Стоит просто воспользоваться большими бигудами и шикарный образ голливудской дивы готов.

Стрижка бокс-боб для тонких волос / Фото: pixabay.com

Лучшей длиной для такой стрижки будет вариант чуть выше плеч. Если сделать именно такой боб, то это придаст вашим тонким волосам объем и густоту.

Стрижка бокс-боб для тонких волос / Фото: pixabay.com

Преимуществом стрижки бокс-боб является то, что она подходит к любому типу лица, кроме очень удлиненной формы. А если вы выберете вариант с челкой, то сможете замаскировать высокий лоб и объемные щеки. Также прическа прекрасно маскирует возрастные изменения и мелкие недостатки в виде обвисшего контура лица и второго подбородка.

Стрижка бокс-боб для тонких волос / Фото: pixabay.com

Чтобы стрижка выглядела максимально эффектно, нужно укладывать и пользоваться пенками для придания волосам объема. Также нужно регулярно использовать сыворотки и разнообразные масла, чтобы волосы имели эффектный и одновременно естественный вид.

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