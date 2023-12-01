Модна стрижка бокс-боб: найкраща зачіска для тонкого волосся для надання об'єму

Стрижка боб стала самою трендовою зачіскою 2023 року і в наступному не збирається покидати модний олімп. Однією з її варіантів є бокс-боб, ця стрижка найкраща для жінок із тонким волоссям, яке потребує об’єму. Тому усім модницям стилісти пропонують звернути увагу саме на цей варіант, оскільки вона не потребує складного укладання і надає волоссю природньої густоти.

Стрижка бокс-боб – найкращий вибір для тонкого і ламкого волосся

Стрижка бокс-боб для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Цей варіант стрижки боб має ідеально рівний зріз, без шарів та градуйованих кінчиків. Така зачіска підійде для тонкого прямого волосся, вона відразу надасть своїй власниці вишуканості та елегантності.

Зачіску можна укладати багатьма способами. Наприклад для святкового образу підійдуть хвилі, які можна зробити за допомогою плойки. Якщо ви бажаєте втілити образ а-ля Мерелін Монро, то з такою стрижкою це дуже легко зробити. Варто просто скористатися великими бігудями і шикарний образ голлівудської діви готовий.

Стрижка бокс-боб для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Найкращою довжиною для такої стрижки буде варіант трохи вище плечей. Якщо зробити саме такий боб, то це надасть вашому тонкому волоссю об’єму та густоти.

Стрижка бокс-боб для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Перевагою стрижки бокс-боб є те, що вона підходить до будь-кого типу обличчя, окрім дуже видовженої форми. А якщо ви виберете варіант із чубчиком, то зможете замаскувати високий лоб і об’ємні щоки. Також зачіска прекрасно маскує вікові зміни та дрібні недоліки у вигляді обвислого контуру обличчя і другого підборіддя.

Стрижка бокс-боб для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Аби стрижка виглядала максимально ефектно, її потрібно укладати і користуватися пінками для надання волоссю об’єму. Також треба регулярно використовувати сироватки та різноманітні олії, щоб волосся мало ефектний та водночас природній вигляд.

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