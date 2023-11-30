Як доглядати за волоссям у зрілому віці: популярний метод двох шампунів

Навіщо жінкам після 50 років потрібно мати відразу два шампуні: поради трихологів.

Після п’ятдесяти років волосся слабшає, тьмяніє і починає випадати. Щоб уникнути цих проблем, експерти і лікарі-трихологи радять користуватися двома шампунями. Розповідаємо, як правильно доглядати за волоссям у зрілому віці, щоб уникнути його втрати.

Як доглядати за волоссям у зрілому віці

З віком організм людини зазнає значних змін. Уповільнюються деякі процеси, що позначається на зовнішності. Гормональні зміни та перебудова організму впливають на стан шкіри, нігтів та волосся. У випадку з локонами це може проявлятися раптово, через що волосся слабшає і починається його випадіння.

Лікарі зазначають, що проблеми з волоссям у зрілому віці відбуваються через зниження живлення волосяних цибулин. Тому в цей період волосся потребує інтенсивного зволоження, оскільки з’являється сухість.

Які шампуні варто використовувати жінкам для миття голови у зрілому віці

Щоб уникнути вікового випадіння волосся варто використовувати два шампуні: зволожувальний і з протеїном. Протеїновий шампунь допоможе утримати вологу у волоссі, запобігатиме появи пористості, що пов’язана із втратою білку у волосяних фолікулах.

До шампунів, що містять протеїн, відносяться засоби для волосся, які містять кератин, колаген та еластин. Досить часто такі шампуні містять у своєму складі екстракт солодки, пшеничний білок та молочні протеїни. Ще протеїнові шампуні називають білковими та ущільнювальними, тому їх можна шукати за такими назвами.

Читайте також:

Як позбутися сивини без фарбування: копійчаний засіб для усунення проблеми

Модні стрижки на коротке волосся для жінок за 60: омолоджують і тримають форму без укладання

Секрет краси корейських жінок: як мати молодий вигляд у зрілому віці