Як позбутися сивини без фарбування: копійчаний засіб для усунення проблеми

Сивина для багатьох жінок створює незручності та проблему. Зазвичай її намагаються позбутися за допомогою фарбування волосся. Проте для усунення цієї неприємності є ще кілька дієвих засобів, про які мало хто знає. Такими способами користувалися ще наші бабусі. Ці методи досить прості у застосуванні, не вимагають багато часу та коштів. Розповідаємо, як можна приховати сивину без надмірних зусиль і витрат коштів на дороговартісне фарбування.

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Як приховати сивину без фарбування

Мелена кава. За допомогою кави можна позбутися сивини надовго. Для того, аби приготувати такий засіб, потрібно заварити три-чотири столові ложки меленої кави в окропі. Потім необхідно її процідити і вилити у велику миску. Додайте до кави 500 грамів холодної води. Добре вимийте волосся і занурте його в миску з розчином для фарбування. Через кілька хвилин голову добре прополощіть. Аби результат був більш ефективним та тривалим, робіть таку процедуру раз на тиждень.

За допомогою кави можна позбутися сивини надовго. Для того, аби приготувати такий засіб, потрібно заварити три-чотири столові ложки меленої кави в окропі. Потім необхідно її процідити і вилити у велику миску. Додайте до кави 500 грамів холодної води. Добре вимийте волосся і занурте його в миску з розчином для фарбування. Через кілька хвилин голову добре прополощіть. Аби результат був більш ефективним та тривалим, робіть таку процедуру раз на тиждень. Кропива і шавлія. Окрім кави, можна скористатися однією із цих трав. Їх можна придбати в аптеці. Потрібно просто заварити кілька ложок кропиви чи шавлії у літрі гарячої води. Залиште відвар на кілька годин, щоб настоявся, а потім прополощіть ним голову. Таку процедуру також потрібно проводити регулярно.

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