Зеленський заявив, що війна перейшла у нову фазу

Війна з агресоркою Росією вступила в нову фазу. Очікується, що зима ускладнить бойові дії після літнього контрнаступу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю АР.

"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому - це нова фаза війни", - сказав український лідер.

Глава держави наголошує, зима ускладнить бойові дії після літнього контрнаступу. Втім, Україна не здасться.

"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволеним, але я також не можу занадто скаржитися", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, в інтерв'ю AP Зеленський також заявив, що поки під час контрнаступу Україна не досягла бажаних результатів. За його словами, Україні "не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів".

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