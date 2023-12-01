Зеленський зробив нову заяву про вибори в Україні

Вибори в Україні під час війни відбудуться за чотирьох умов, які має президент Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні унеможливила проведення президентських виборів в Україні, які попередньо були заплановані на березень 2024 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству AP.

За словами глави держави, попри те, що він готовий провести вибори, більшість українців не підтримують цю ідею, оскільки вважають таке голосування "небезпечним і безглуздим", поки навколо них точиться війна.

Зеленський додав, що "немає слів, щоб описати, наскільки це складна робота", водночас він також не може уявити варіант залишити посаду в такій ситуації.

"Це було б дуже несправедливо, неправильно і безперечно демотивує", - додав він.

В листопаді 2023 року всі політичні сили, які представлені в українському парламенті, підписали меморандум про проведення наступних виборів лише після закінчення воєнного стану.

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