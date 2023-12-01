Генерал Муженко ответил, стоит ли мобилизовать молодежь в ряды ВСУ

Муженко отмечает, что есть люди, подготовленные к этому физически.

Ситуация по мобилизации в Украине сейчас такова, что необходим подход в вопросах учета возрастного ценза для комплектования тех или иных частей в соответствии с назначением для будущих операций.

Соответствующее мнение высказал генерал Виктор Муженко в интервью Би-би-си.

По его словам, это очень сложный вопрос.

"Потому что, несмотря ни на что, война – это потери. Война – это кровь. И мы должны понимать, насколько послевоенная Украина способна будет поднять свою экономику и защитить граждан в социальном плане. Есть люди подготовленные физически, которые поддерживают форму, имеют нормальное состояние здоровья" но основная масса – мы же понимаем, что они могут переносить ограниченные нагрузки", — говорит генерал.

Он утверждает, что последние должны быть больше задействованы в тех частях, которые в основном готовятся к ведению оборонных действий, более статических, чем маневровых.

"А вот те, кто младше, должны применяться непосредственно в воинских частях, которые определены для ведения движущихся, маневровых действий. Эти люди должны получить соответствующую подготовку", — сказал он.

Напомним, штурмовик Петр Горбатенко заявил, что в ряды ВСУ нужно призывать, в частности, мужчин 18-20 лет.

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