18-річна донька Олі Полякової у бікіні спокусливо повигиналася біля пальми і похизувалася фігурою

Старша донька української співачки Олі Полякової Марія потішила прихильників своїми гарними свіжими кадрами.

На сторінці в Instagram 18-річна Полякова розмістила серію знімків, на яких постає у бікіні. Дівчина позувала біля пальми, спокусливо вигинаючись у різні пози. Скоріш за все, авторкою фото стала зіркова мама Марії Оля Полякова. Як відомо, зараз мама і донька насолоджуються відпусткою на Занзібарі:

"Мої відпочинки – це завжди неймовірна подорож, наповнена пригодами, чи то веселими, чи важкими. Можливо, це моя карма, що приводить мене до непередбачуваних моментів", - підписала фото Маша.

Донька Олі Полякової Маша / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Своєю чергою, Оля Полякова під фото завалила доньку компліментами: "Боже, яка ти гарна!", "Всім дякую, я старалася" – відповіла Оля юзерам, які лишили захопливі відгуки від знімків Полякової-молодшої.

Донька Олі Полякової Маша / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, що відпустку Олі Полякової та її доньки Марії на Занзібарі затьмарили проблеми зі здоров'ям. Під час відпочинку у артистки почалися сильні мігрені, а її донька взагалі потрапила до лікарні, де їй встановили невтішний діагноз.

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