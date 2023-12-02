Лавров обозвал трусами высших дипломатов США и ЕС

Министр иностранных дел страны-агрессорки России Сергей Лавров набросился с обвинениями на своих коллег из Соединенных Штатов и Евросоюза, назвав их "трусами".

Об этом российский министр сказал, выступая на пресс-конференции в Скопье, сообщает издание LRT.

"Почему так? Ну, наверное, они считают, что таким образом демонстрируют свои намерения изолировать Россию. Но я считаю, что они просто трусы, боятся любого честного и фактического диалога", — высказался Лавров.

Лавров взорвался оскорблениями после того, как политики покинули ежегодную встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе еще до ее завершения. В частности, американский госсекретарь Энтони Блинкен прилетел в Северную Македонию только на вечер, а затем улетел в Израиль, когда Лаврова там не было. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель вообще отменил поездку.

Кроме того, главы дипломатии стран Балтии и Польши бойкотировали встречу ОБСЕ. Ряд министров и дипломатов покинули заседание, когда Лавров стал выступать. Среди ушедших был министр иностранных дел Чехии Янас Липавскис.

Как сообщалось, также Лавров набросился с обвинениями в ОБСЕ. Он заявил, что организация стала придатком НАТО и Европейского союза. Мол, виноваты в этом страны Запада.

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